Захарова назвала фон дер Ляйен вруньей за слова о прекращении поставок газа из РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «отменной вруньей» со своими заявлениями о якобы российском решении прекратить поставки газа в Европу. Любой гражданин Евросоюза «может подать на нее в суд за это вранье и выиграет», заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы, — подчеркнула дипломат. — Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграет».
По ее словам, европейцы сами создали себе проблемы, когда ввели незаконные санкции против Москвы. «А потом, когда кроме как на Урсулу кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу придумывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — объяснила Захарова.