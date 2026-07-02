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Захарова назвала фон дер Ляйен вруньей за слова о прекращении поставок газа из РФ

Официальный представитель МИД России заявила, что любой гражданин ЕС может подать в суд на главу Еврокомиссии за ее ложь и выиграть дело.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «отменной вруньей» со своими заявлениями о якобы российском решении прекратить поставки газа в Европу. Любой гражданин Евросоюза «может подать на нее в суд за это вранье и выиграет», заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы, — подчеркнула дипломат. — Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграет».

По ее словам, европейцы сами создали себе проблемы, когда ввели незаконные санкции против Москвы. «А потом, когда кроме как на Урсулу кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу придумывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — объяснила Захарова.

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