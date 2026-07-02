По ее словам, европейцы сами создали себе проблемы, когда ввели незаконные санкции против Москвы. «А потом, когда кроме как на Урсулу кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу придумывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — объяснила Захарова.