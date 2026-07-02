В ООН ожидают от США оплаты части задолженности по взносам в организацию

ООН, 2 июля. /ТАСС/. ООН ожидает от США до конца года еще одного платежа по взносам в бюджет организации, в результате чего задолженность американских властей может сократиться с $2 млрд до $1,4 млрд. Об этом заявил помощник генсека ООН Чандру Раманатан, выполняющий обязанности контролера во всемирной организации.
«Они все еще должны нам $2 млрд. Мы ожидаем от них еще одного платежа, так что, возможно, они закончат этот год с $1,3-$1,4 млрд. Мы не знаем, остается ждать», — сказал он журналистам.
Помимо этого во всемирной организации ожидают поступления многомиллионного взноса в бюджет от Китая. «Они, безусловно, выплатят все до конца года», — сказал Раманатан.
ООН столкнулась с кризисом ликвидности, так как США, ее крупнейший донор, отказались выплачивать взносы в регулярный бюджет, а также сократили добровольное финансирование агентств всемирной организации.