Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН ожидают от США оплаты части задолженности по взносам в организацию

Долг Соединенных Штатов может сократиться с $2 млрд до $1,4 млрд, сообщил помощник генсека ООН Чандру Раманатан.

ООН, 2 июля. /ТАСС/. ООН ожидает от США до конца года еще одного платежа по взносам в бюджет организации, в результате чего задолженность американских властей может сократиться с $2 млрд до $1,4 млрд. Об этом заявил помощник генсека ООН Чандру Раманатан, выполняющий обязанности контролера во всемирной организации.

«Они все еще должны нам $2 млрд. Мы ожидаем от них еще одного платежа, так что, возможно, они закончат этот год с $1,3-$1,4 млрд. Мы не знаем, остается ждать», — сказал он журналистам.

Помимо этого во всемирной организации ожидают поступления многомиллионного взноса в бюджет от Китая. «Они, безусловно, выплатят все до конца года», — сказал Раманатан.

ООН столкнулась с кризисом ликвидности, так как США, ее крупнейший донор, отказались выплачивать взносы в регулярный бюджет, а также сократили добровольное финансирование агентств всемирной организации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше