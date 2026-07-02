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Трамп заявил, что не считает Испанию хорошим союзником по НАТО

Американский президент также отметил, что испанцы «ведут себя не очень хорошо», но научатся этому.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил 1 июля, что Испания не является хорошим для США союзником по Североатлантическому альянсу.

«Испанцы — члены НАТО, но не очень хорошие члены НАТО», — сказал он, выступая в штате Северная Дакота. «Они говорят, что не хотят помогать другим», — добавил президент. «Они ведут себя не очень хорошо. Но они научатся», — подчеркнул он.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер 1 июля заявил, что Вашингтон разочарован действиями Испании в ходе американо-израильской войны с Ираном и неготовностью Мадрида наращивать военные расходы до уровня 5% ВВП.

Власти Испании сообщили, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы около 2% ВВП. При этом в коммюнике по итогам саммита альянса в июне 2025 года говорилось, что лидеры стран-членов согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, включая 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и с учетом военных поставок на Украину. Позиция Мадрида была встречена резкой критикой со стороны США и лично главы американской администрации.

Испания изначально выступила против операции США и Израиля в Иране. Мадрид также не разрешил Вашингтону использовать в этих целях военные базы, расположенные на территории королевства.

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