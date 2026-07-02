Трамп заявил, что не считает Испанию хорошим союзником по НАТО

Власти Испании сообщили, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы около 2% ВВП. При этом в коммюнике по итогам саммита альянса в июне 2025 года говорилось, что лидеры стран-членов согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, включая 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и с учетом военных поставок на Украину. Позиция Мадрида была встречена резкой критикой со стороны США и лично главы американской администрации.