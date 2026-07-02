Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов дальнобойных ракет.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — сказал он.

Сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно, подчеркнул дипломат.

В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что Япония милитаризуется, и речь сегодня уже идет о наличии у нее ракет средней и меньшей дальности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше