Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — сказал он.
Сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно, подчеркнул дипломат.
В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что Япония милитаризуется, и речь сегодня уже идет о наличии у нее ракет средней и меньшей дальности.