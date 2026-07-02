Страны Европы сами способствовали формированию киевского режима, который теперь может создавать проблемы на их территории. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться», — сказал российский дипломат.
Мирошник не исключил риски для граждан России, находящихся в странах Евросоюза, а также для российской собственности. По его словам, в отношении них теоретически могут предприниматься террористические действия.
Напомним, в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека.
Одним из пострадавших оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев. В момент взрыва предприниматель находился в многоквартирном доме. Также пострадали женщина и подросток. Любовнице предпринимателя Анне Насобиной ампутировали ноги и руку.