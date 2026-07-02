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«Вырастила монстра»: МИД РФ предупредил ЕС о последствиях политики в отношении Киева

Мирошник: ЕС придется поплатиться за вскормленного монстра в лице Киева.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы сами способствовали формированию киевского режима, который теперь может создавать проблемы на их территории. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться», — сказал российский дипломат.

Мирошник не исключил риски для граждан России, находящихся в странах Евросоюза, а также для российской собственности. По его словам, в отношении них теоретически могут предприниматься террористические действия.

Напомним, в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека.

Одним из пострадавших оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев. В момент взрыва предприниматель находился в многоквартирном доме. Также пострадали женщина и подросток. Любовнице предпринимателя Анне Насобиной ампутировали ноги и руку.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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