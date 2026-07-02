Вице-мэр Шарафуддин: в Тире в Ливане из-за военной эскалации погибли 60 человек

БЕЙРУТ, 2 июля. /ТАСС/. Бомбардировки жилых кварталов древнего города Тир на юге Ливана привели к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщил корреспонденту ТАСС вице-мэр города Альван Шарафуддин.
«В ходе израильских авиаударов были полностью разрушены 24 многоэтажных дома, еще пять других частично повреждены, — рассказал собеседник агентства. — После разборки завалов установлено, что там погибли 60 граждан».
По его словам, на многих улицах в Тире видны следы недавних налетов. «После предупреждений израильского командования о готовящихся воздушных атаках в городе оставалось в начале июня примерно 10−15% населения, — отметил вице-мэр. — Сейчас после объявленного прекращения огня вернулось 89% жителей, но есть семьи, которые лишились крова, и мы пытаемся решить эту проблему за счет временной аренды жилья».
Муниципалитет не прерывал работы ни на один день с начала военной эскалации 2 марта и занимался обеспечением насущных потребностей горожан и их спасением. «Мы сформировали кризисный штаб, который реагировал на нужды и обращения населения, — указал Шарафуддин. — Израиль угрожал всему городу, включая старинный христианский квартал».
Как сообщил собеседник агентства, от налетов израильской авиации пострадали античные памятники на территории археологического парка Эль-Мина у морского побережья. «Повреждены капители колонн на торговой площади (агора), от взрывной волны появились трещины на нескольких мозаиках римской эпохи», — отметил он.
Вице-мэр напомнил, что развалины древнего Тира, в частности ипподром, акведук, триумфальная арка и некрополь включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Эти руины считаются достоянием всего человечества, однако Израиль проигнорировал Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов», — подчеркнул он.