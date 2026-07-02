Вице-мэр Шарафуддин: в Тире в Ливане из-за военной эскалации погибли 60 человек

По его словам, на многих улицах в Тире видны следы недавних налетов. «После предупреждений израильского командования о готовящихся воздушных атаках в городе оставалось в начале июня примерно 10−15% населения, — отметил вице-мэр. — Сейчас после объявленного прекращения огня вернулось 89% жителей, но есть семьи, которые лишились крова, и мы пытаемся решить эту проблему за счет временной аренды жилья».