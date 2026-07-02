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Губерниев — об отказе российских батутистов от этапа КМ из-за запрета на флаг: гадство будет продолжаться

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских батутистов участвовать в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на использование национальных флага и гимна.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских батутистов участвовать в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на использование национальных флага и гимна.

Турнир пройдёт с 4 по 5 июля в Коимбре.

«Есть решение, где флаг и гимн надо возвращать. Но “демократические” страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнёмся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Исполком European Gymnastics 4 мая отменил ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Неделей ранее аналогичное решение принял исполком World Gymnastics, который допустил россиян к участию в своих соревнованиях с национальными флагом и гимном.

Ранее Свищёв призвал наказать Португалию за недопуск российских батутистов.