Губерниев — об отказе российских батутистов от этапа КМ из-за запрета на флаг: гадство будет продолжаться

«Есть решение, где флаг и гимн надо возвращать. Но “демократические” страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнёмся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».