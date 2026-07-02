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Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил планы Германии по значительному увеличению военных расходов, не согласившись с проведением исторических параллелей. Как сообщает Handelsblatt, соответствующее заявление он сделал в интервью изданию.

Источник: Reuters

«Германия уже в 2029 году выйдет на целевой показатель НАТО, доведя расходы на оборону до 3,5% ВВП… это составляет 153 миллиарда евро, что в два раза больше, чем в 2021 году. Именно такая лидирующая роль нужна нам в Европе, и именно ее берет на себя Германия. Я считаю это отличной новостью», — заявил Рютте.

В ходе беседы журналисты указали генсеку на то, что доминирование Берлина в прошлом «ввергало Европу в беду».

«Это было 100 лет назад», — ответил на это замечание Рютте.

В последние годы в РФ отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив объясняют «сдерживанием российской агрессии». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора на равноправной основе, при этом Запад, по мнению российской стороны, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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