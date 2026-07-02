Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии

«Германия уже в 2029 году выйдет на целевой показатель НАТО, доведя расходы на оборону до 3,5% ВВП… это составляет 153 миллиарда евро, что в два раза больше, чем в 2021 году. Именно такая лидирующая роль нужна нам в Европе, и именно ее берет на себя Германия. Я считаю это отличной новостью», — заявил Рютте.