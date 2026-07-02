В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе

«Был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании, с опорой на результаты саммита в Люцерне», — написал представитель МИД Катара в X.
Он добавил, что на переговорах стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующую встречу запланировать как можно скорее после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани ход исполнения меморандума о взаимопонимании по завершению войны между США и Ираном.