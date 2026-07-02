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В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе

На непрямых переговорах США и Ирана в Дохе был достигнут прогресс, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

На непрямых переговорах США и Ирана в Дохе был достигнут прогресс, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, в Дохе посредники из Катара и Пакистана завершили раздельные встречи с американскими и иранскими переговорщиками.

«Был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании, с опорой на результаты саммита в Люцерне», — написал представитель МИД Катара в X.

Он добавил, что на переговорах стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующую встречу запланировать как можно скорее после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани ход исполнения меморандума о взаимопонимании по завершению войны между США и Ираном.

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