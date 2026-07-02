США и Иран снова обсудят меморандум после похорон Али Хаменеи

Как заявил дипломат в своем сообщении на платформе X*, катарские и пакистанские посредники провели отдельные консультации с делегациями США и Ирана в Дохе. В рамках обсуждений, касающихся меморандума, подписанного ранее в Исламабаде, был отмечен значительный прогресс, обусловленный результатами швейцарского саммита.