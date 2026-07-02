США и Иран снова обсудят меморандум после похорон Али Хаменеи

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил проведение переговоров, в которых приняли участие посредники, а также представители США и Ирана, с целью обсуждения меморандума о взаимопонимании. Следующая встреча планируется после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Как заявил дипломат в своем сообщении на платформе X*, катарские и пакистанские посредники провели отдельные консультации с делегациями США и Ирана в Дохе. В рамках обсуждений, касающихся меморандума, подписанного ранее в Исламабаде, был отмечен значительный прогресс, обусловленный результатами швейцарского саммита.
В соответствии с сообщением аль-Ансари, стороны договорились о продолжении диалога в ближайшее время, а последующая встреча запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана.
Ранее иранские власти сообщили, что прощание с Али Хаменеи и его похороны состоятся в период с 4 по 9 июля.
Накануне также стало известно, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
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