Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду, 1 июля, поздравила парламент Великобритании с лидерством по числу ЛГБТ-представителей*.
До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас в королевстве самый гомосексуальный* парламент. По словам главы правительства, эта ситуация вызывает у него гордость.
— Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то примите искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом, — сказала она.
Политик добавила, что предполагала, что и в других ветвях власти в стране обстановка по этому вопросу аналогичная.
— Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи, — цитирует ее KP.ru.
19 июня в Белоруссии также вступил в силу закон, который предполагает запрет на территории страны пропаганды ЛГБТ*, смены пола* и чайлдфри*.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, встретился с деятелями культуры в Киеве и сказал, что чувствует себя одинаково с представителями ЛГБТ*.
*Движение ЛГБТ, пропаганда смены пола и чайлдфри запрещены на территории России.