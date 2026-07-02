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Захарова поздравила парламент Британии с лидерством по ЛГБТ*

Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду, 1 июля, поздравила парламент Великобритании с лидерством по числу ЛГБТ-представителей*.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду, 1 июля, поздравила парламент Великобритании с лидерством по числу ЛГБТ-представителей*.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас в королевстве самый гомосексуальный* парламент. По словам главы правительства, эта ситуация вызывает у него гордость.

— Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то примите искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом, — сказала она.

Политик добавила, что предполагала, что и в других ветвях власти в стране обстановка по этому вопросу аналогичная.

— Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи, — цитирует ее KP.ru.

19 июня в Белоруссии также вступил в силу закон, который предполагает запрет на территории страны пропаганды ЛГБТ*, смены пола* и чайлдфри*.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, встретился с деятелями культуры в Киеве и сказал, что чувствует себя одинаково с представителями ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ, пропаганда смены пола и чайлдфри запрещены на территории России.

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