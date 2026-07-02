Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад практически находится в состоянии войны с Россией.
«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наёмников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте», — цитирует его ТАСС.
Фицо также призвал сделать всё возможное, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт большего размера. Политик также заявил о поддержке диалога и выразил мнение, что мир удастся установить только путём диалога и за столом переговоров.
Ранее Фицо заявил, что Братислава не намерена присоединяться к новым программам военной помощи Киеву.
Он также отмечал, что Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную помощь Украине и не станет участвовать в обсуждаемом в НАТО пакете поддержки Киева на €70 млрд.