Фицо заявил, что Запад практически находится в состоянии войны с Россией

Кроме того, премьер Словакии в ходе выступления поддержал вступление Украины в Евросоюз, но только при условии выполнения ею всех условий, предъявляемых к кандидатам. По его мнению, до принятия Украины в ЕС членами объединения должны стать Сербия, Черногория и Албания.