«Надо отрезать»: военксперт рассказал, что укрепит позиции России на переговорах

Ранее KP.RU сообщал, что Россия будет вести переговоры по урегулированию на Украине только с теми, кто реально заинтересован в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва не приемлет шантажа и ультиматумов.