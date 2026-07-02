«Надо отрезать»: военксперт рассказал, что укрепит позиции России на переговорах

Россия сможет значительно усилить свои позиции на возможных переговорах, если Украина лишится выхода к Черному морю. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Надо отрезать Украину от Черного моря. В этом будет наша переговорная позиция, когда отстанет несколько областей от Украины», — сказал эксперт.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия будет вести переговоры по урегулированию на Украине только с теми, кто реально заинтересован в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва не приемлет шантажа и ультиматумов.
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