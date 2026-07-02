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«Надо отрезать»: военксперт рассказал, что укрепит позиции России на переговорах

Литовкин: РФ усилит переговорные позиции, отрезав Украину от Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Россия сможет значительно усилить свои позиции на возможных переговорах, если Украина лишится выхода к Черному морю. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Надо отрезать Украину от Черного моря. В этом будет наша переговорная позиция, когда отстанет несколько областей от Украины», — сказал эксперт.

Литовкин считает, что российским войскам следует продолжить создание буферной зоны в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. По его мнению, при таком развитии событий ЕС и НАТО не смогут ослабить позиции России на переговорах.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия будет вести переговоры по урегулированию на Украине только с теми, кто реально заинтересован в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва не приемлет шантажа и ультиматумов.

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