Сенегал побил рекорд по голам на одном чемпионате мира для африканской сборной

Сборная Сенегала сумела забить два мяча в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Бельгии.
На момент написания новости идёт первый дополнительный тайм — основное время завершилось со счётом 2:2.
Таким образом, сборная Сенегала довела число забитых мячей на текущем чемпионате мира до десяти. Как отмечает Opta, это лучший показатель среди африканских команд за всю историю турнира.
Кроме того, сенегальцы стали первой сборной не из Европы и Южной Америки, сумевшей забить десять голов на одном мундиале. Повторить это достижение теоретически может Канада, которая продолжает выступление на ЧМ-2026, имея в активе девять забитых мячей.
Ранее Бельгия перевела матч 1/16 ЧМ с Сенегалом в овертайм, проигрывая 0:2 к 86-й минуте.