США лишились доступа к четверти нефтяного резерва

К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории США экстренное извлечение нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. В короткие сроки резерв был опустошен на 31% (180 миллионов баррелей). Кроме того, из-за аварий персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации инфраструктуры.