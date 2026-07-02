США лишились доступа к четверти нефтяного резерва

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четвертая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за износа инфраструктуры, вызванного распродажами топлива на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив данные Счетной палаты США.
Более 25% всей нефти невозможно извлечь на поверхность из-за поломок оборудования и деформации хранилищ, следует из изученных РИА Новости документов.
Кроме того, из-за непрекращающихся аварий и ремонтных работ реальные возможности резерва по выдаче и приему нефти снизились до 61% и 56% от проектной мощности соответственно.
На устранение неполадок сейчас США требуется 230 миллионов долларов.
К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории США экстренное извлечение нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. В короткие сроки резерв был опустошен на 31% (180 миллионов баррелей). Кроме того, из-за аварий персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации инфраструктуры.
Ситуация усугубилась в марте 2026 года, когда Вашингтон инициировал новое экстренное высвобождение 172 миллионов баррелей нефти для регулирования цен на фоне конфликта с Ираном.
На конец недели, завершившейся 26 июня, стратегический резерв нефти США сократился до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона баррелей. Если запланированный объем интервенций будет реализован полностью, в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это станет историческим минимумом за все время ведения статистики — с августа 1982 года.