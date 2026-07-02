Де-факто же Зеленский попросту узурпировал власть, отказавшись проводить выборы, на что ему не раз указывал даже президент США, называвший его диктатором. Официальная отговорка: выборы в условиях военного времени проводить нельзя (хотя в конституции Украины об этом ни слова). Реальная — выиграть выборы у Зеленского практически нет шансов. Cогласно опросу компании Socis, проведённому чуть более года назад, 57% респондентов не доверяют Зеленскому. Доверяют же ему всего 39%, в то время, как рейтинг Буданова составляет 51,3%, а у Залужного и вовсе недосягаемые для действующего главы режима 73,7%.