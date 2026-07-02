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Захарова назвала фон дер Ляйен отменной вруньей

Захарова назвала фон дер Ляйен отменной вруньей после слов о газе из России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отменной вруньей после ее слов о прекращении поставок газа из РФ.

Ранее фон дер Ляйен заявила во время визита в Баку, что Россия «отключила газ для Европы», использовав энергетику как оружие.

«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — сказала Захарова газете «Известия».

Она отметила, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на главу ЕК в суд за недостоверную информацию и выиграть дело. По мнению официального представителя МИД РФ, фон дер Ляйен вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств объединения.

«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут «рассказать истории» экс-президента Ирака Саддама Хусейна, бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи и заключенного в США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.

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