Захарова назвала фон дер Ляйен отменной вруньей

«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — добавила Захарова.