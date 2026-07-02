Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «отменной лгуньей» после её слов о том, что Москва якобы самостоятельно прекратила поставки газа в Европу.
«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По словам Захаровой, каждый житель ЕС имеет полное право инициировать судебный процесс против главы Еврокомиссии из-за распространения ею ложных сведений и имеет все шансы на успешный исход дела. Дипломат добавила, что фон дер Ляйен дезинформирует европейцев по темам, напрямую влияющим на жизнь всех стран-участниц блока.
Ранее Захарова выразила мнение, что европейское руководство заигралось в «исключительность» и тем самым пришло к ситуации цугцванга.