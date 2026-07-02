По словам Захаровой, каждый житель ЕС имеет полное право инициировать судебный процесс против главы Еврокомиссии из-за распространения ею ложных сведений и имеет все шансы на успешный исход дела. Дипломат добавила, что фон дер Ляйен дезинформирует европейцев по темам, напрямую влияющим на жизнь всех стран-участниц блока.