В Москве после попытки инсценировать ДТП возбудили третье уголовное дело

По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка в Москве девушка вместе с соучастниками инсценировала ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали от потерпевшего водителя 10 тыс. руб. Прибывшего на место инспектора они избили, после чего скрылись.