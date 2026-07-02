Израильские войска обстреляли юг Сирии

СТАМБУЛ, 2 июл — РИА Новости. Юг Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу израильских ВС в ночь на четверг, передало сирийское госагентство SANA.
«Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра», — говорится в сообщении.
О пострадавших информации не поступало.
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