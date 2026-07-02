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Израильские войска обстреляли юг Сирии

SANA: ВС Израиля обстреляли юг Сирии.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 2 июл — РИА Новости. Юг Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу израильских ВС в ночь на четверг, передало сирийское госагентство SANA.

«Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра», — говорится в сообщении.

О пострадавших информации не поступало.

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