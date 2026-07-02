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Мужчина погиб при ударе ВСУ по дому в Белгородской области, его супруга ранена

Украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в селе Малакеево Вейделевского округа Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина, его супруга ранена.

Украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в селе Малакеево Вейделевского округа Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина, его супруга ранена.

Об этом заявили в региональном оперштабе.

«Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте. Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени», — говорится в сообщении.

Медики оказали помощь женщине на месте, от госпитализации она отказалась.

После атаки дом загорелся. К настоящему времени пожар потушен.

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обломки дрона упали на частный дом.