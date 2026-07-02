Мужчина погиб при ударе ВСУ по дому в Белгородской области, его супруга ранена

Украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в селе Малакеево Вейделевского округа Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина, его супруга ранена.
Об этом заявили в региональном оперштабе.
«Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте. Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени», — говорится в сообщении.
Медики оказали помощь женщине на месте, от госпитализации она отказалась.
После атаки дом загорелся. К настоящему времени пожар потушен.
В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обломки дрона упали на частный дом.