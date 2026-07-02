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Андреева не сумела сдержать слёз на пресс‑конференции после вылета с Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз на пресс-конференции после вылета с Уимблдона.

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз на пресс-конференции после вылета с Уимблдона.

Во втором раунде турнира уроженка Красноярска уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой — 6:4, 5:7, 4:6.

«Соперница сыграла хорошо. У меня были шансы и возможности, но реализовать их не получилось, поэтому сегодня победила она. Насколько сложно справиться с эмоциями? Думаю, мне, конечно, понадобится пару дней», — сказала россиянка во время пресс-конференции.

Затем на несколько секунд теннисистка остановилась, закрыла лицо руками и вытерла слёзы. Организаторы предложили ей салфетки и уточнили, не хочет ли она прервать выступление. Спортсменка отказалась и продолжила пресс-конференцию.

«Простите. Это займёт какое-то время. Может быть, пару дней. Потом я вернусь к тренировкам на харде. Я пока не знаю, где будут следующие турниры. Мне ещё нужно обсудить это с командой, чтобы понять, где я сыграю дальше», — сказала Андреева, слова которой приводит The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Великобритании — 2026.

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