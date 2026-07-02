Андреева не сумела сдержать слёз на пресс‑конференции после вылета с Уимблдона

«Простите. Это займёт какое-то время. Может быть, пару дней. Потом я вернусь к тренировкам на харде. Я пока не знаю, где будут следующие турниры. Мне ещё нужно обсудить это с командой, чтобы понять, где я сыграю дальше», — сказала Андреева, слова которой приводит The Tennis Letter.