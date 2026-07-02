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Взрывы сотрясли Павлоград, Сумы и Харьков

В результате взрывов, произошедших в городах Павлоград и Сумы, объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины.

В результате взрывов, произошедших в городах Павлоград и Сумы, объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. Информацию об инцидентах сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно данным онлайн-карты, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в настоящее время действует в следующих областях: Киевская, Днепропетровская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.

Недавно стало известно о пожаре в Киеве, который возник после серии взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал о возможных массированных ударах со стороны России, ссылаясь на информацию от украинской разведки.

Военный аналитик Алексей Гетьман также призвал к повышенной готовности к нападениям российских Вооруженных сил, подчеркивая, что армия России продолжает проводить «массированные ракетно-дроновые удары», которые часто затрагивают столицу.

Кроме того, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о российских ударах по Слободскому району города. Подобные события подчеркивают растущую напряженность в регионе и необходимость готовности к дальнейшим угрозам.

Ранее российские дроны «Герань» уничтожили логистические центры ВСУ в Новой Одессе.

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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
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