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Захарова назвала фон дер Ляйен отменной вруньей за слова о поставках газа

Захарова подвергла критике заявления главы Еврокомиссии о поставках газа из России.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что утверждения о возможном прекращении Россией поставок газа в Европу не соответствуют действительности и лишены оснований.

«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы. Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграет», — отметила Захарова.

По словам российского дипломата, текущие проблемы с энергоснабжением в Европе обусловлены исключительно внутренними решениями ЕС, включая введение незаконных санкций против России. В результате этих действий, отметила Захарова, европейские власти вынуждены прибегать к распространению ложной информации и обвинениям в адрес Москвы, пытаясь отвлечь внимание от собственных ошибок.

Ранее Захарова также отметила, что скандал с кондиционерами в здании Еврокомиссии демонстрирует укоренившееся в европейском обществе неравенство.

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