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В Великобритании при стрельбе возле мечети пострадал подросток

В Бирмингеме при стрельбе возле мечети пострадал 16-летний подросток, сообщает Sky News.

В Бирмингеме при стрельбе возле мечети пострадал 16-летний подросток, сообщает Sky News.

«Подросток получил огнестрельные ранения, которые могут представлять угрозу для жизни, после стрельбы возле мечети в Бирмингеме», — говорится в публикации.

Следователи считают, что инцидент не имеет отношения непосредственно к мечети. Ведётся расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

В июне в городах Великобритании прошли массовые антииммигрантские протесты после нападения выходца из Судана с ножом на прохожего в Белфасте.

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