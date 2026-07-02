Демидов — о новом контракте с «Монреалем»: деньги никогда не станут выше хоккея в моей жизни

«Деньги — это большая часть жизни, потому что без них нельзя ничего иметь. Но для меня главное — хоккей. Это номер один в моей жизни, так я считаю. Деньги никогда не станут выше хоккея в моей жизни», — приводит слова Демидова журналист Sportsnet Эрик Энгельс в социальной сети X.