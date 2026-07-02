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Демидов — о новом контракте с «Монреалем»: деньги никогда не станут выше хоккея в моей жизни

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с клубом.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с клубом.

Ранее стало известно, что форвард заключил соглашение с «Канадиенс» сроком на восемь лет со средней зарплатой $9,125 млн за сезон. По данным инсайдеров, основная часть выплат по договору — $57,6 млн из $73 млн — придётся на подписные бонусы.

«Деньги — это большая часть жизни, потому что без них нельзя ничего иметь. Но для меня главное — хоккей. Это номер один в моей жизни, так я считаю. Деньги никогда не станут выше хоккея в моей жизни», — приводит слова Демидова журналист Sportsnet Эрик Энгельс в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Бобровский заключил трёхлетний контракт с «Торонто».