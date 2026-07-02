Пара руферов из России забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Руферы из России Иван Биркус и Ангелина Николау забрались на шпиль небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Как пишет Reuters, руферы вывесили на шпиле баннер «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».
Агентство отмечает, что перфоманс был «тщательно продуманным предложением руки и сердца». Биркус, опустившись на одно колено, сделал Николау предложение, после чего пара обнялась и поцеловалась.
Сообщается, что после этого пару задержали. Во время инцидента полиция Нью-Йорка перекрыла улицы вокруг здания.