Бельгия обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ благодаря голу с пенальти на 125-й минуте

Сборная Бельгии одержала волевую победу в матче 1/16 финала чемпионата мира с командой Сенегала, уступая 0:2 к 86-й минуте основного времени матча.
Встреча, проходившая на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 3:2.
Счёт был открыт на 24-й минуте, когда 22-летний Хабиб Диарра оказался первым на добивании после удара Исмаила Сарра в штангу.
Своё преимущество африканская команда удвоила на 51-й минуте, когда сумел отличиться уже сам Сарр: Исмаил грудью обработал мяч после длинной диагональной передачи Ниахате и вторым касанием отправил мяч в верхний угол ворот Тибо Куртуа.
В начале второго тайма на поле появился Ромелу Лукаку, который с передачи Томаса Менье отквитал один мяч для своей команды на 86-й минуте. Спустя всего три минуты Юрий Тилеманс восстановил паритет, откликнувшись на верховую передачу Леандро Троссарда.
Ключевой момент встречи произошёл на 125-й (120 + 5) минуте, когда арбитр из Гондураса Саид Мартинес назначил пенальти после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал всё тот же Юри Тилеманс, оформивший дубль.
Ранее сборная Англии впервые с 1966 года выиграла матч ЧМ, пропустив первой.