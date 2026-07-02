Бельгия обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ благодаря голу с пенальти на 125-й минуте

В начале второго тайма на поле появился Ромелу Лукаку, который с передачи Томаса Менье отквитал один мяч для своей команды на 86-й минуте. Спустя всего три минуты Юрий Тилеманс восстановил паритет, откликнувшись на верховую передачу Леандро Троссарда.