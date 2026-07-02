В Германии зафиксирован рост правого экстремизма среди военных

По информации министерства, в 2024 году было зарегистрировано 280 подобных сообщений, тогда как в 2025 году их число возросло до 302. В связи с выявленными фактами около 350 военнослужащих оказались под усиленным контролем служб безопасности, а более 90 человек были уволены из вооруженных сил.