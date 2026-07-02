В Германии зафиксирован рост правого экстремизма среди военных

Согласно данным, полученным телеканалом WDR, в минувшем году увеличилось количество сообщений о предполагаемых проявлениях правого экстремизма среди личного состава бундесвера.
По информации министерства, в 2024 году было зарегистрировано 280 подобных сообщений, тогда как в 2025 году их число возросло до 302. В связи с выявленными фактами около 350 военнослужащих оказались под усиленным контролем служб безопасности, а более 90 человек были уволены из вооруженных сил.
Сообщается, что в ряде случаев имели место высказывания расистского характера, а также обнаружены нацистская символика и свастики в виде граффити. Также зафиксированы факты участия военных в мероприятиях ультраправых организаций и распространение экстремистских изображений через мессенджеры.
Помимо этого, военнослужащие были замечены в демонстрации нацистского приветствия. В ряде случаев увольнения происходили из-за исполнения песни, известной как «гимн Зюльта», где звучат слова «Германия — немцам, иностранцы — вон».
Ранее также сообщалось, что бундесвер набрал лишь 530 добровольцев через свою систему анкетирования.