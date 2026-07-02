Косачев: изменения у США по Украине пока ограничены только сменой риторики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Изменения со стороны США относительно урегулирования конфликта на Украине пока ограничены только сменой их риторики. Вашингтон не поддерживает Киев в той мере, в какой это делал бывший американский лидер Джо Байден, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«После встречи “семерки” в Эвиане (Эвиан-ле-Бен — прим. ТАСС) пошла какая-то другая риторика с американской стороны. Но, насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, пока это риторика, то есть нет каких-то практических действий с американской стороны, которые бы воспроизводили худшие практики времен предыдущего президента Байдена, который открыто поддерживал без каких бы то ни было ограничений агрессивную Украину. Пока мы не в этой точке, слава Богу. Произошел, наверное, определенный откат», — сказал Косачев.
По словам сенатора, несмотря на то что есть «очевидные разочарования» происходящим в отношениях с США, называть текущую ситуацию «закрытой» или «захлопнувшейся» нельзя. «Я не стал бы говорить о том, что все возможности для движения вперед исчерпаны. Мы свою волю к тому, чтобы двигаться вперед, демонстрировали неоднократно», — отметил он.
Говоря о роли саммита в Анкоридже, Косачев подчеркнул, что происходящее там было подробно описано президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. «Из этого описания очевидно следует, что инициатива движения вперед в поиске компромиссов в данном случае — перед Анкориджем, во время Анкориджа — исходила от американской стороны. Это очень важная, с моей точки зрения, констатация», — сказал сенатор.
Он напомнил, что перед саммитом в Москву приезжали представители президента США Дональда Трампа, а после — их информация в беседе с американским президентом «перепроверялась». «И было понятно, что да, именно об этом и идет речь. И поскольку там [в Анкоридже] было пространство и для договоренностей, и для каких-то взаимных разменов и компромиссов — российская сторона свою часть пути проделала сразу, она сказала: “да, мы готовы в части нас касающейся на те компромиссы, которые вы от нас ожидаете. Теперь ваше дело добиться такой же готовности и таких же компромиссов с другой стороны. И вот этого и не произошло. То ли не смогли американцы, то ли не захотели, то ли руки просто не дошли, потому что начался кризис в регионе Персидского залива. Это история все расставит по своим местам”, — добавил зампред СФ.