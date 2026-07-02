Косачев: изменения у США по Украине пока ограничены только сменой риторики

Он напомнил, что перед саммитом в Москву приезжали представители президента США Дональда Трампа, а после — их информация в беседе с американским президентом «перепроверялась». «И было понятно, что да, именно об этом и идет речь. И поскольку там [в Анкоридже] было пространство и для договоренностей, и для каких-то взаимных разменов и компромиссов — российская сторона свою часть пути проделала сразу, она сказала: “да, мы готовы в части нас касающейся на те компромиссы, которые вы от нас ожидаете. Теперь ваше дело добиться такой же готовности и таких же компромиссов с другой стороны. И вот этого и не произошло. То ли не смогли американцы, то ли не захотели, то ли руки просто не дошли, потому что начался кризис в регионе Персидского залива. Это история все расставит по своим местам”, — добавил зампред СФ.