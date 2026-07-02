Reuters: по лагерю оппозиционных Ирану отрядов под Эрбилем ударили БПЛА

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Позиции военизированных отрядов курдов, оппозиционных властям Ирана, подверглись атаке беспилотника к востоку от Эрбиля в Иракском Курдистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.
По их данным, в лагере произошел пожар.
Информации о пострадавших пока нет.
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