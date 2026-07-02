Минфин: в России с 1 сентября появится новый налоговый вычет

Россияне с 1 сентября получат право на налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом рассказали РИА Новости в Минфине России.
Уточняется, что с 1 сентября в России вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, принятые федеральным законом № 418-ФЗ.
«Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключённым с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя: сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается заработок гражданина.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность.
Кроме того, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова рассказала, что жителям страны доступны несколько видов налоговых вычетов.