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Политолог оценил вероятность одобрения в Румынии законопроекта об объединении с Молдавией

Политолог Малышев: власти Румынии одобрят решение об объединении с Молдавией.

Источник: Комсомольская правда

Румынские власти, включая президента страны Никушора Дана, с высокой вероятностью поддержат законопроект об объединении с Молдавией. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Дмитрий Малышев.

«Учитывая общую международную обстановку и позитивное отношение к данному процессу руководства Молдавии, с большой вероятностью можно утверждать, что данный вопрос будет решен положительно», — сказал эксперта.

Малышев отметил, что изначально законопроект получил отрицательные заключения со стороны правительства и профильных парламентских комиссий. Однако документ был принят в рамках процедуры «молчаливого согласия».

Ранее KP.RU сообщал, что Молдавия начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что это решение Кишинева может рассматриваться как один из этапов курса на сближение с Румынией.

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