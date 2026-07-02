Политолог оценил вероятность одобрения в Румынии законопроекта об объединении с Молдавией

Румынские власти, включая президента страны Никушора Дана, с высокой вероятностью поддержат законопроект об объединении с Молдавией. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Дмитрий Малышев.
«Учитывая общую международную обстановку и позитивное отношение к данному процессу руководства Молдавии, с большой вероятностью можно утверждать, что данный вопрос будет решен положительно», — сказал эксперта.
Малышев отметил, что изначально законопроект получил отрицательные заключения со стороны правительства и профильных парламентских комиссий. Однако документ был принят в рамках процедуры «молчаливого согласия».
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