Черданцев заявил, что Сенегал должен был уйти с поля в концовке матча ЧМ с Бельгией

Напомним, сборная Сенегала оказалась в центре крупного скандала во время финала Кубка африканских наций. В концовке встречи с Марокко арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота сенегальцев, что вызвало резкое недовольство команды. Главный тренер Папе Тиау увёл большую часть игроков в подтрибунное помещение в знак протеста, и игра была приостановлена почти на 15 минут.