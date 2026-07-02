Черданцев заявил, что Сенегал должен был уйти с поля в концовке матча ЧМ с Бельгией

Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев оценил эпизод с назначением 11-метрового удара в компенсированное время второго экстра-тайма в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором Бельгия одержала волевую победу над Сенегалом.
Встреча завершилась со счётом 3:2. В компенсированное ко второму экстра-тайму время защитник сборной Сенегала Ламин Камара задел хавбека сборной Бельгии Юри Тилеманса. Главный арбитр из Гондураса Саид Мартинес первоначально пенальти не назначил, однако после вмешательства системы VAR и консультаций с помощниками изменил решение. Сам же Тилеманс и реализовал одиннадцатиметровый.
«Сенегал должен уйти с поля. Они знают, как это делать», — написал Черданцев в своём Telegram-канале после решения арбитра.
Напомним, сборная Сенегала оказалась в центре крупного скандала во время финала Кубка африканских наций. В концовке встречи с Марокко арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота сенегальцев, что вызвало резкое недовольство команды. Главный тренер Папе Тиау увёл большую часть игроков в подтрибунное помещение в знак протеста, и игра была приостановлена почти на 15 минут.
После длительных переговоров сборная вернулась на поле, встреча была доиграна, а позднее дисциплинарные органы начали разбирательство по факту демонстративного ухода команды.
Ранее сборная Англии впервые с 1966 года выиграла матч ЧМ, пропустив первой.