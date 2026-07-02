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Такер Карлсон заявил о намерении поучаствовать в создании новой партии в США

Американский журналист Такер Карлсон заявил о намерении принять участие в создании новой партии в США.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о намерении принять участие в создании новой партии в США.

«Я собираюсь помочь создать третью сторону. Нужно приложить все усилия, чтобы понять, что принесёт пользу стране», — сказал он в интервью Columbia Journalism Review.

При этом журналист заявил, что сам не хочет избираться от неё в президенты.

Ранее Карлсон объявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию США.

В частности, осудил администрацию президента США Дональда Трампа за агрессию против Ирана.

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