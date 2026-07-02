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Городская администрация в Омской области официально стала поселковой

В Омской области место ликвидируемого городского поселения займет рабочий поселок.

Источник: Reuters

Как обратил внимание «СуперОмск», на старте июля 2026 года официально объявлено о принятом решении ликвидировать юридическое лицо Администрации Русско-Полянского городского поселения. Плановые сроки завершения процедуры неизвестны. Таким образом, последним руководителем местной администрации, судя по всему, станет Людмила Полякова, остававшаяся в статусе заместителя главы с февраля 2026 года.

Примечательно, что заблаговременно, 3 марта 2026 года, учреждено юридическое лицо Администрации р. п. Русская Поляна, во главе которого уже в должности «главы администрации рабочего поселка Русская Поляна Русско-Полянского района Омской области» встала та же Людмила Полякова.

Таким образом, судя по всему, в рамках муниципальной реформы городское поселение официально трансформируется в рабочий поселок.

Чуть ранее стало известно о запуске ликвидации Совета Большеуковского муниципального района Омской области.