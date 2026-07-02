Городская администрация в Омской области официально стала поселковой

Как обратил внимание «СуперОмск», на старте июля 2026 года официально объявлено о принятом решении ликвидировать юридическое лицо Администрации Русско-Полянского городского поселения. Плановые сроки завершения процедуры неизвестны. Таким образом, последним руководителем местной администрации, судя по всему, станет Людмила Полякова, остававшаяся в статусе заместителя главы с февраля 2026 года.