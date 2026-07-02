Евросоюз, столкнувшись с собственным энергетическим кризисом, утратил способность поставлять Украине ресурсы, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, оставив киевский режим лицом к лицу с наиболее серьезным энергокризисом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Но теперь у вас проблемы. Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются со своими энергетическими трудностями», — подчеркнул журналист в эфире YouTube-канала.
Кроме того, Христофору с иронией отозвался о предложениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса.
«А вот Урсула нашла решение! Надо просто отключить кондиционеры обычным людям. Отключите кондиционеры этим холопам! У Урсулы всегда есть решение. Урсула, это гениально!» — сыронизировал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фон дер Ляйен отменной вруньей за слова о поставках российского газа в ЕС.