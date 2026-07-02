Христофору: ЕС утратил возможность помогать Украине с энергетикой

«Но теперь у вас проблемы. Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются со своими энергетическими трудностями», — подчеркнул журналист в эфире YouTube-канала.