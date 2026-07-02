МИД России: в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

В японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении американских бомбардировщиков на базах в стране.
Об этом заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, не замечать такие высказывания невозможно.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США на территории Японии создаёт прямую угрозу дальневосточным рубежам России.
Представитель российского дипведомства также заявила об обеспокоенности Москвы избранным Японией курсом на ремилитаризацию.
Кроме того, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу допустил появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне его милитаризации.