МИД России: в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — сказал он в интервью РИА Новости.