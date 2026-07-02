«В пух и прах»: на Западе выступили с заявлением о крушении Евросоюза

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европейский союз может полностью прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах, заявил французский журналист и писатель Дидье Маисто в социальной сети X.
«Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году», — отметил он.
По словам эксперта, подобная тенденция уже стала причиной для тревоги среди политической элиты Европейского союза.
«Макрон досиживает свой срок, Мерц висит на волоске. Понятно, почему Еврокомиссия в панике. То, что они предвидят, — это конец их мира. И их это пугает, потому что это будет сопровождаться гневом собственного населения», — добавил Маисто.