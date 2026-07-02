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«В пух и прах»: на Западе выступили с заявлением о крушении Евросоюза

Журналист Маисто: Евросоюз может прекратить существование к 2029 году.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европейский союз может полностью прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах, заявил французский журналист и писатель Дидье Маисто в социальной сети X.

«Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году», — отметил он.

По словам эксперта, подобная тенденция уже стала причиной для тревоги среди политической элиты Европейского союза.

«Макрон досиживает свой срок, Мерц висит на волоске. Понятно, почему Еврокомиссия в панике. То, что они предвидят, — это конец их мира. И их это пугает, потому что это будет сопровождаться гневом собственного населения», — добавил Маисто.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Евросоюз уже находится в состоянии распада. По его словам, если не совершить радикальные изменения, то следующий бюджет станет последним для организации.

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