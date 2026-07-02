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Трамп заявил об улучшении отношений с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Кубы движутся в сторону улучшения отношений с Вашингтоном. В начале июня господин Трамп назвал целью США смену государственного строя на Кубе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Кубы движутся в сторону улучшения отношений с Вашингтоном. В начале июня господин Трамп назвал целью США смену государственного строя на Кубе.

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», — сказал американский президент во время поездки в штат Северная Дакота (цитата по C-Span).

В январе США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове начался энергетический кризис. В мае и июне Вашингтон наложил персональные санкции на высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки, включая президента Мигеля Диас-Канеля.

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