Трамп заявил об улучшении отношений с Кубой

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», — сказал американский президент во время поездки в штат Северная Дакота (цитата по C-Span).
В январе США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове начался энергетический кризис. В мае и июне Вашингтон наложил персональные санкции на высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки, включая президента Мигеля Диас-Канеля.
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