Трамп заявил об улучшении отношений с Кубой

В январе США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове начался энергетический кризис. В мае и июне Вашингтон наложил персональные санкции на высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки, включая президента Мигеля Диас-Канеля.