«Создаёт прямую опасность»: Захарова пообещала ответ на размещение ракет США в Японии

Дипломат подчеркнула, что Москва рассматривает размещение таких систем как шаг Вашингтона, который создаёт прямую опасность для дальневосточных рубежей России. Кроме того, по её словам, это решение может негативно сказаться на стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.