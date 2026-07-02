Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира по футболу, реализовав пенальти на 124-й минуте 43-й секунде матча 1/16 финала с командой Сенегала.
Об этом сообщает авторитетный испанский футбольный статистик Алексис Мартин-Тамайо (MisterChip) в социальной сети X.
Ранее рекорд самых поздних голов в истории чемпионатов мира был установлен Абдельмалеком Джабу, который забил на 120:49 в матче Алжира с Германией на ЧМ-2014. До этого достижение принадлежало Алессандро Дель Пьеро — он отличился на 120:13 в игре Италии с Германией на ЧМ-2006.
Бельгия в ⅛ финала сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина.
Ранее Бельгия обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ благодаря голу с пенальти на 125-й минуте.