Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира по футболу

Ранее рекорд самых поздних голов в истории чемпионатов мира был установлен Абдельмалеком Джабу, который забил на 120:49 в матче Алжира с Германией на ЧМ-2014. До этого достижение принадлежало Алессандро Дель Пьеро — он отличился на 120:13 в игре Италии с Германией на ЧМ-2006.