Захарова назвала фон дер Ляйен «отменной вруньей» из-за слов о поставках газа в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 1 июля, назвала главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен «отменной лгуньей» после ее слов о том, что Россия прекратила поставки газа в ЕС.
Европейский политик во время визита в Баку утверждала, что Москва «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы».
— Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы, — высказалась дипломат.
Она также подчеркнула, что любой гражданин стран Евросоюза вправе подать на главу ЕК в суд за недостоверную информацию.
Кроме того, по словам Захаровой, фон дер Ляйен вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые важны для всех государств объединения, передает газета «Известия».
До этого представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия исключает возвращение к поставкам российского газа даже на фоне энергетического кризиса.
Недавно также стало известно о намерениях ЕС настаивать на том, чтобы газ, который Турция начнет поставлять в страны блока по новым контрактам, не имел российского происхождения.