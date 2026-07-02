Американец подал в суд на OpenAI из-за бесед с чат-ботом ChatGPT

По данным агентства, истец, 34-летний Майкл Лайнс, утверждает, что его беседы с версией GPT-4o чат-бота ChatGPT в 2025 году привели к маниакальному эпизоду. В частности, чат-бот подтверждал идею мужчины о том, что тот являлся Иисусом Христом. После нескольких недель разговоров с чат-ботом Лайнс предпринял попытку покончить с собой.