Пять человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в Антверпене

По меньшей мере пять человек погибли в результате крупного пожара в многоквартирном доме в бельгийском Антверпене, сообщает VRT.
«В результате пожара погибло много людей: по меньшей мере пять человек, а также несколько человек получили серьёзные и лёгкие травмы», — приводит телеканал слова представителя полиции Кима Бастианса.
По его словам, пожарные продолжают поиски возможных жертв. Точное количество людей, которые находились в здании в момент происшествия, не установлено. Всего в нём проживали около 200 человек.
Бастианс также сообщил, что возгорание началось на первом этаже. В пожарной службе Антверпена заявили, что причиной стала техническая неисправность.
Эвакуированных жильцов разместили в доме престарелых. Ведётся расследование.
Ранее стало известно, что на юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар, огонь охватил около 400 га в департаменте Эро и перекинулся на соседний департамент Од.