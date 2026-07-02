Хабиб — о победе Бельгии над Сенегалом: я бы не поставил пенальти

«Матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет я затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии», — написал Нурмагомедов в своём Telegram-канале.