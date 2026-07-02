Хабиб — о победе Бельгии над Сенегалом: я бы не поставил пенальти

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от просмотра матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборным Бельгии и Сенегала.
Встреча завершилась со счётом 3:2. В компенсированное ко второму экстра-тайму время защитник сборной Сенегала Ламин Камара задел хавбека сборной Бельгии Юри Тилеманса. Главный арбитр из Гондураса Саид Мартинес первоначально пенальти не назначил, однако после вмешательства системы VAR и консультаций с помощниками изменил решение. Сам же Тилеманс и реализовал одиннадцатиметровый.
«Матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет я затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии», — написал Нурмагомедов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сборная Бельгии демонстрирует, как не следует играть в футбол, поскольку при таком подборе исполнителей команда должна показывать более высокий уровень.
Ранее Черданцев заявил, что Сенегал должен был уйти с поля в концовке матча ЧМ с Бельгией.