«Универсальное средство огневого поражения»: российские войска применили новейший ударный дрон БМ-70

ВС РФ начали применять в зоне СВО новейший ударный БПЛА БМ-70. Об этом сообщило Минобороны России. Дрон обладает дальностью полёта около 100 км, защищён от помех, может применяться в любое время суток и позволяет существенно расширить зону поражения без задействования авиации и ракетных войск, уточнили в министерстве. Российские военные продолжают использовать и другие ударные беспилотники: семейство дронов «Герань», «Ланцет», барражирующие боеприпасы серии «Куб», а также «Молнию-2». По словам экспертов, новые модели заметно повышают эффективность беспилотных ударов.
Российские военнослужащие приступили к активной эксплуатации дальнобойных ударных дронов БМ—70 в зоне СВО. Об этом 1 июля сообщило Минобороны России.
«Начало активного применения группировкой войск “Центр” ударных дронов БМ—70 позволяет существенно расширить зону поражения и наносить противнику серьёзный ущерб без задействования авиации и ракетных войск», — говорится в сообщении МО РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, в настоящий момент новое оружие помогает бойцам выполнять задачи на Добропольском и Днепропетровском направлениях.
Дальнобойный и удобный.
В МО РФ подчеркнули, что новейшие БПЛА БМ—70 предназначены для поражения критически важных объектов противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, включая склады боеприпасов, пункты управления, места дислокации живой силы и военной техники формирований ВСУ.
Изделие выполнено по схеме «летающее крыло». Дрон снабдили внушительной поражающей частью, а также добились значительной дальности полёта.
«Беспилотник БМ—70 обладает увеличенной дальностью полёта, что позволяет операторам наносить удары по целям в глубине обороны противника. Дрон оснащён мощной боевой частью, способной пробивать железобетонные укрытия и выводить из строя капитальные сооружения», — отметили в министерстве.
Со своей стороны, военнослужащие группировки войск «Центр» уточнили, что радиус применения новейшего БПЛА в среднем составляет 100 км, а сам комплекс отличается простотой и удобством применения.
«Отличие данного изделия (БМ—70) от многих других — оно очень мобильное. Мы не привязываемся по запуску абсолютно ни к чему. Достаточно открытого участка радиусом 20 м. Подъехали, выгрузили пусковую, выгрузили изделие, накинули консоли — улетело через 10 минут», — рассказал командир роты Юрий.
При этом БМ—70 также способен эффективно работать в условиях активного применения противником средств РЭБ и не зависит от времени суток.
ВС РФ начали применение новейшего ударного беспилотника БМ—70.
«Дрон оснащён помехозащищёнными каналами управления и автономными системами наведения на конечном участке полёта, что сводит к минимуму вероятность перехвата или подавления сигнала. Кроме того, аппарат может использоваться как в дневное, так и в ночное время, что делает его универсальным средством огневого поражения», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Семейство «Гераней».
В зоне СВО российские бойцы активно используют и другие ударные БПЛА. Среди них, например, семейство беспилотников «Герань».
Согласно сообщениям Минобороны РФ, чаще всего по объектам ВСУ применяется модификация «Герань—2». Этот ударный дрон бьёт по командным пунктам, складам, пунктам временной дислокации боевиков, энергетической и промышленной инфраструктуре Украины. Также он задействуется при нанесении комбинированных массированных ударов ВС РФ.
За время проведения СВО данный аппарат многократно модернизировался и получил ряд отдельных модификаций.
Например, 15 июня Минобороны впервые упомянуло о применении беспилотника «Герань—2 Сикер» по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь» в Харькове. В результате строение было полностью уничтожено.
Затем, 27 июня, МО РФ рассказало об успешном применении двух дронов «Герань-4 Сикер» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области.
В результате удара были уничтожены два истребителя МиГ—29 с боекомплектом, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА—5Д, а также личный состав, прибывший для подготовки самолётов к вылету.
Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, «Сикер» в названии указывает на наличие оптико-электронной системы поиска целей.
«Дрон может самостоятельно искать объекты из заданного списка, а может действовать по командам оператора. Когда дрон работает автономно, на него никак не могут повлиять системы РЭБ», — заявил Корнев.
«Герань—4» также оснащена и реактивным двигателем. Это, по словам эксперта, позволяет ей развивать высокую скорость и серьёзно затрудняет её перехват.
Между тем наиболее уникальной модификацией «Герани» на данный момент является «Герань—5». Впервые широкой публике её продемонстрировали в этом году в рамках виртуальной части Парада Победы.
«Герань-2» и «Герань-5».
© РИА Новости / Минобороны России.
29 июня с помощью этого оружия был уничтожен крупный склад украинских дальнобойных дронов в харьковском логистическом центре «Мегасклад».
Специалисты обращают внимание на то, что, в отличие от своих собратьев, «Герань—5» имеет значительно большие размеры, отдельный фюзеляж и крылья, а также оснащена мощным реактивным двигателем.
«Он чем-то похож на крылатую ракету. Турбореактивный двигатель даёт большую скорость и лучшую аэродинамику», — отметил в интервью RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
В свою очередь Дмитрий Корнев отметил, что благодаря реактивному двигателю и конструкции «Герань—5» обладает сравнимой с ракетной скоростью и дальностью поражения.
«Сбить такой аппарат стрелковым оружием невозможно. Только ЗРК и реактивная авиация. Таким образом, вероятность прохода таких дронов до вражеских целей значительно повышается», — заявил Корнев.
«Ланцет», «КУБ» и «Молния».
В Минобороны России также напоминают, что одним из самых эффективных ударных беспилотников является «Ланцет» производства компании ZALA.
«Беспилотник “Ланцет” относится к семейству барражирующих боеприпасов. В зоне спецоперации он применяется для уничтожения бронетехники. Также наши бойцы активно используют эти летающие снаряды для ударов по элементам ПВО и другим важным целям на переднем крае и в ближнем тылу противника», — говорится в материалах МО РФ.
Кроме того, данный беспилотник стал первым в мире БПЛА с двойным Х-образным оперением, благодаря которому упрощается пикирование и маневрирование. Кроме того, такое решение позволило уменьшить габариты.
«В отличие от беспилотников самолётного типа, “Ланцеты” за счёт X-образных крыльев способны маневрировать по всем осям без ограничений. Максимальное время полёта БПЛА составляет 30 минут, а максимальная дальность полёта — 40 километров», — говорится в материалах российского Минобороны.
Между тем в зоне СВО применяется линейка ударных БПЛА «Куб» от «Калашникова». В последние годы эти беспилотники непрерывно развивались. На сегодняшний день модельный ряд состоит из аппаратов «КУБ—Э», «КУБ—2Э», «КУБ—10Э» и «КУБ—10МЭ».
БПЛА «Куб-10МЭ».
РИА Новости.
© Пелагия Тихонова.
Помимо этого, как упоминается в сводках Минобороны России, в зоне СВО распространён ещё один ударный дрон — «Молния—2».
БПЛА «Молния—2».
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
В военном ведомстве отмечают, что, благодаря своей универсальности, данный беспилотник является незаменимым инструментом для дроноводов.
Например, с помощью «Молнии—2» российские бойцы регулярно уничтожают пункты управления БПЛА, укрепления, технику, опорные пункты и боевиков ВСУ.
«Благодаря самолётной конструкции беспилотник доставляет к цели заряды, способные полностью разрушать укреплённые объекты. Дальность полёта свыше 50 км и высокая скорость делают его практически неуязвимым для групп воздушного противодействия противника», — сообщается на сайте МО РФ.
Эксперты подчёркивают, что в области применения Россией БПЛА за последнее время произошли качественные изменения, а российская армия планомерно совершенствует тактику и сами дроны.
«Мы совершенствуем тактику и сами беспилотники. Однако и противник не стоит на месте. Поэтому важно не переоценивать достигнутый результат», — подчеркнул Дрозденко.
Дмитрий Корнев, в свою очередь, обратил внимание на расширение ассортимента аппаратов и рост количественных показателей.
«Новые модели заметно повышают эффективность дроновых ударов. Большое количественное применение дронов позволяет проламывать ПВО противника: системы вынуждены сбивать БПЛА, пропуская крылатые и баллистические ракеты», — резюмировал Корнев.