Джеко стал первым полевым игроком в истории, вышедшим на матч плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет и старше

При этом уже в ближайшие дни это достижение может быть повторено: 3 июля в очном матче встретятся сборные Португалии и Хорватии, в стартовых составах которых могут выйти Криштиану Роналду (будет 41 год и 148 дней) и Лука Модрич (40 лет и 298) дней.