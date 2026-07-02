Джеко стал первым полевым игроком в истории, вышедшим на матч плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет и старше

В эти минуты в США стартует матч 1/16 финала ЧМ-2026, в котором сборная США встречается с командой Боснии и Герцеговины.
В стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против США выйдет нападающий Эдин Джеко.
По данным Opta, форвард станет первым полевым игроком в истории турнира, который примет участие в матче плей-офф чемпионата мира в возрасте 40 лет и старше (40 лет и 106 дней).
При этом уже в ближайшие дни это достижение может быть повторено: 3 июля в очном матче встретятся сборные Португалии и Хорватии, в стартовых составах которых могут выйти Криштиану Роналду (будет 41 год и 148 дней) и Лука Модрич (40 лет и 298) дней.
Ранее Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира по футболу.