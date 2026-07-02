Боец Хатхи: под Константиковкой припасы бойцам РФ доставляют FPV-дронами

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 2 июля. / ТАСС/. Российские военнослужащие доставляют продовольствие и боеприпасы на передовые позиции в Константиновке с помощью FPV-дронов, чтобы противник не заметил перемещение штурмовиков на окраине города. Об этом рассказал оператор БПЛА 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Хатхи.
«Сейчас у нас плановая [доставка], будем отправлять провизию ребятам. Здесь у нас еда, вода, все необходимое, что ребята попросили. Такая доставка делается непосредственно на удаленные позиции наших ребят в Константиновке, чтобы противник не обнаружил их позиции, поэтому иногда применяются FPV-дроны», — пояснил Хатхи.
Собеседник агентства добавил, что основная доставка питания, воды и боеприпасов производится с помощью такелажной команды, организованной тыловыми службами подразделения. «Вначале поступает команда, передается список необходимых продуктов или боеприпасов, после чего инженер по списку начинает собирать посылку», — добавил он.
Оператор БПЛА отметил, что штурмовики под наблюдением БПЛА скрытно подходят к указанному объекту в назначенное время. Важно отметить, что посторонние и неопознанные грузы бойцам брать запрещено, поскольку противник практикует минирование таких передач. «Это минимизирует риск обнаружения позиций и исключает контакт с заминированными грузами», — пояснил боец.